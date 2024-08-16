Экспорт из Молдовы снизился по всем группам стран, в том числе в СНГ и ЕС

Так, экспорт товаров в ЕС в январе-июне 2024 года составил 1157,8 млн долларов США (на 7,5% меньше, по сравнению с соответствующим периодом 2023 года), в страны СНГ — 140,7 млн ​​долларов США (на 14,5% меньше, чем за аналогичный период 2023 года).