Экспорт из Молдовы снизился по всем группам стран, в том числе в СНГ и ЕС

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Падение экспорта товаров из Молдовы отмечено в январе-июне нынешнего года, данные приводит Национальное бюро статистики (НБС).
Так, за полгода экспорт товаров в целом составил 1780,5 млн долларов США, что на 12,8% ниже показателя, зафиксированного в соответствующем периоде 2023 года.
Экспорт молдавских товаров за указанный период достиг 1360,1 млн долларов США (76,4% от общего объема экспорта), снизившись на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Реэкспорт иностранных товаров в в январе-июне составил 420,4 млн долларов США (23,6% от общего объема экспорта), или на 37,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
При этом снижение экспорта зарегистрировано по всем группам стран, в том числе государства Евросоюза и Содружества Независимых Государств.
Так, экспорт товаров в ЕС в январе-июне 2024 года составил 1157,8 млн долларов США (на 7,5% меньше, по сравнению с соответствующим периодом 2023 года), в страны СНГ — 140,7 млн долларов США (на 14,5% меньше, чем за аналогичный период 2023 года).
Анализ динамики экспорта по странам в январе-июне нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого показывает снижение поставок товаров на Украину (-56,8%), в Румынию (-12,6%), Испанию (- 60,0%), Италию (-11,8%), Ливан (-59,6%), Россию (-15,3%), на Кипр (-54,8%), в Германию (-9,0%), Казахстан (-40,1%), Венгрию (-32,7%), Великобританию (-31,6%), Францию (-22,1%), ОАЭ (- 44,2%), Беларусь (-5,8%), Швейцарию (-11,9%), Литву (-15,0%), Узбекистан (-38,2%), уточнили в НБС.
Информация не включает данные предприятий и организаций Левобережья Днестра и муниципия Бендеры.