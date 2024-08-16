В Петербурге протестировали робота-уборщика «Пиксель»

«Пиксель» разработан московской компанией «Автономика» — резидентом кластера «Ломоносов» научно-технологической долины МГУ «Воробьевы горы». Он умеет подметать тротуары, проводить влажную уборку и сгребать снег. Должен автоматически останавливаться в случае приближения человека или животного. Управлять им можно дистанционно, при помощи джойстика. Заряда аккумулятора хватает на 16 часов беспрерывной работы.
Первый такой робот на улицах Москвы появился весной 2023 года. В феврале 2024 московские власти сообщили о выводе на улицы города двенадцати таких устройств. На постоянной основе они начали работать в парках Кузьминки, Сокольники и 50-летия Октября.
Как отметил вице-губернатор Евгений Разумишкин, «Пиксель» будет проходить тестирование в парках Петербурга.
«Интересный опыт для Петербурга. Будем тестировать в летний и зимний период, чтобы сформировать полное мнение о работе машины, вынести свои замечания и предложения производителю», — написал Разумишкин.
Ранее петербургские власти неоднократно рассказывали о нехватке дворников и механизаторов. Зимой в некоторых районных жилищных агентствах города количество вакантных мест на этих позициях достигало 30%. Аналогичную ситуацию наблюдали и в предприятиях, подведомственных комитету по благоустройству.