Открытие станций метро «Казаковская» и «Путиловская» перенесли на 2025 год

Станции метро «Казаковская» и «Путиловская» не успеют открыть до 2025 года, как планировалось ранее. Информацию об этом подтвердил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе выступления на конференции, посвященной планам по развитию города.
Сейчас к открытию готовят станцию «Горный институт», ее подключение к действующему метрополитену началось минувшей ночью 16 августа.
— Станцию достроят в сентябре 2024 года. Но решение о том, когда ее откроют для пассажиров, будет принимать эксплуатирующая организация — ГУП «Петербургский метрополитен», — ранее уточнили SPB.KP.RU в комитете по строительству.
Параллельно со строительством «Горного института» велись работы над «Казаковской» и «Путиловской» станциями — их также обещали открыть в 2024 году. Однако в первой половине года на сайте Смольного появилась информация о том, что станции достроят лишь в 2025 году. Теперь это подтвердил и сам губернатор города.
Также стало известно, когда в эксплуатацию введут станции «Богатырская» и «Каменка». В комитете по строительству об их открытии говорили неопределенно — не раньше 2028 года. Сейчас поставлен конкретный срок — 2029 год. Тогда же будет открыт и выход станции «Театральная». А на следующий 2030 год запланировано открытие еще четырех станций: «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная».
Ранее в KP.RU сообщили о том, что премьер министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о поднятии зарплат в федеральных госучреждениях на 5,1%. Изменения вступят в силу уже 1 октября.