Открытие станций метро «Казаковская» и «Путиловская» перенесли на 2025 год

Также стало известно, когда в эксплуатацию введут станции «Богатырская» и «Каменка». В комитете по строительству об их открытии говорили неопределенно — не раньше 2028 года. Сейчас поставлен конкретный срок — 2029 год. Тогда же будет открыт и выход станции «Театральная». А на следующий 2030 год запланировано открытие еще четырех станций: «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная».