Причины задержек рейсов назвали в аэропорту Алматы

В июне текущего года в Air Astana пояснили, что непредвиденные задержки рейсов обусловлены несколькими объективными факторами: временное закрытие взлетно-посадочной полосы или аэропорта, что требует внесение корректировок в расписание рейсов; техническое обслуживание и проверка самолетов в случае неисправности, к примеру, из-за попадания птиц, а также отсутствие в городе вылета/прибытия инженерно-технического персонала для определенного типа воздушного судна для оценки проблемы и устранения неисправности.