Нацбанк Беларуси озвучил курс доллара и курс евро на субботу 17 августа 2024

В Национальном банке Беларуси обнародовали курс доллара, курс евро и курс российского рубля, назвав валютные значения на 17 августа 2024, субботу. Так, в первый день выходных курсы евро, доллара и российского рубля сохранены.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на субботу, 17 августа, Нацбанком определены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1493 белорусского рубля, 1 евро — 3,4684 BYN, 100 российских рублей — 3,5319 белорусского рубля.
То есть Нацбанк сохранил значения всех трех основных валют в Беларуси сообразно курсам, действовавшими в пятницу, 16 августа.