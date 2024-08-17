Олбани
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк Беларуси озвучил курс доллара и курс евро на субботу 17 августа 2024

Национальный банк Беларуси назвал курс доллара, евро и российского рубля на 17 августа 2024, субботу.

В Национальном банке Беларуси обнародовали курс доллара, курс евро и курс российского рубля, назвав валютные значения на 17 августа 2024, субботу. Так, в первый день выходных курсы евро, доллара и российского рубля сохранены.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на субботу, 17 августа, Нацбанком определены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1493 белорусского рубля, 1 евро — 3,4684 BYN, 100 российских рублей — 3,5319 белорусского рубля.

То есть Нацбанк сохранил значения всех трех основных валют в Беларуси сообразно курсам, действовавшими в пятницу, 16 августа.

экономика
валюта