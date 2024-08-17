Курс тенге на 17 августа, цены на нефть и металлы

Нефть: нефтяные котировки продолжают снижаться после существенного подъема ранее на этой неделе. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:56 аст 16 августа подешевели на на 1,8%, до 79,61 доллара за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени опустились на на 2,1% и составляли 76,56 долларов за баррель, пишет Интерфакс-Казахстан. Негативным фактором для нефтяного рынка выступают, в том числе, статданные из Китая, указавшие на сокращение объемов нефтепереработки в прошлом месяце на 6,1% в годовом выражении — до минимума с октября 2022 года.