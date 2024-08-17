Курс тенге на 17 августа, цены на нефть и металлы

Нефть: нефтяные котировки продолжают снижаться после существенного подъема ранее на этой неделе. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:56 аст 16 августа подешевели на на 1,8%, до 79,61 доллара за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени опустились на на 2,1% и составляли 76,56 долларов за баррель, пишет Интерфакс-Казахстан. Негативным фактором для нефтяного рынка выступают, в том числе, статданные из Китая, указавшие на сокращение объемов нефтепереработки в прошлом месяце на 6,1% в годовом выражении — до минимума с октября 2022 года.
Металлы: цена золота достигла исторического максимума благодаря сильному спросу на надежные активы, сообщает Trading Economics. Поддержку рынку оказывает усиление геополитической напряженности как на Ближнем Востоке, так и на Украине. Также трейдеры продолжают оценивать перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. При этом в целом ожидается, что по итогам трех оставшихся в этом году заседаний американский ЦБ в совокупности снизит процентную ставку на 100 базисных пунктов с нынешнего диапазона 5,25−5,5% годовых. Аналитик по сырьевым товарам Commerzbank Карстен Фрич ожидает дальнейшего повышения стоимости драгметалла в ближайший год, пишет Интерфакс-Казахстан.
На 22:01 аст цена декабрьских фьючерсов на золото росла на 42,15 долларов или на 1,72%, до 2 534,70 долларов за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро повышалась на 1,57%, до 28,8 долларов за унцию.
Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 22:03 аст bitcoin торговался по 58 500,97 долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подешевела на 1,76%, а ее капитализация составила 1,1 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 587,88 долларов, понизившись в цене на 2,64%. Капитализация этой криптовалюты составила 311,2 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на
1 австралийский доллар 317,71 тенге.
1 азербайджанский манат 282,54 тенге.
10 армянский драм 12,37 тенге.
1 белорусский рубль 146,63 тенге.
1 бразильский реал 87,35 тенге.
10 венгерских форинтов 13,31 тенге.
1 гонконгский доллар 61,43 тенге.
1 грузинский лари 179,7 тенге.
1 датская крона 70,57 тенге.
1 дирхам ОАЭ 130,4 тенге.
1 доллар США 478,91 тенге.
1 евро 526,42 тенге.
1 индийская рупия 5,71 тенге.
1000 иранский риал 11,4 тенге.
1 канадский доллар 348,93 тенге.
1 китайский юань 66,85 тенге.
1 кувейтский динар 1566,19 тенге.
1 кыргызский сом 5,59 тенге.
1 малазийский ринггит 108,15 тенге.
1 мексиканский песо 25,66 тенге.
1 молдавский лей 27,52 тенге.
1 норвежская крона 44,61 тенге.
1 польский злотый 123,33 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 127,62 тенге.
1 российский рубль 5,38 тенге.
1 СДР 641,05 тенге.
1 сингапурский доллар 363,25 тенге.
1 таджикский сомони 45,18 тенге.
1 тайский бат 13,7 тенге.
1 турецкая лира 14,22 тенге.
100 узбекских сумов 3,8 тенге.
1 украинская гривна 11,62 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 618,18 тенге.
1 чешская крона 20,86 тенге.
1 шведская крона 45,61 тенге.
1 швейцарский франк 551,74 тенге.
1 южноафриканский ранд 26,75 тенге.
100 южнокорейских вон 35,33 тенге.
1 японская иена 3,23 тенге.