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Правительство Казахстана выделило более $10 млн на поддержку МАЭК

АСТАНА, 17 авг — Sputnik. Правительство Казахстана выделило 5 миллиардов тенге (10,4 миллиона долларов) на поддержку МАЭК.

Источник: Сайт МАЭК

Средства будут направлены на субсидирование Мангистауского атомного энергетического комбината через областной бюджет, что позволит предприятию своевременно подготовиться к предстоящему отопительному сезону и обеспечить стабильное функционирование энергетической инфраструктуры.

«С 2023 года поэтапно проводится модернизация предприятия. Запланирована реализация ряда ключевых проектов, направленных на обеспечение непрерывного производственного цикла и минимизацию рисков отключения оборудования. Они включают в себя модернизацию котлоагрегатов, систем резервных защит и автоматики, а также автоматизированных систем управления и учета электроэнергии».

говорится в сообщении правительства Казахстана.

МАЭК является крупнейшим энергокомплексом Мангистауской области, обеспечивающим электро- и теплоэнергией, а также питьевой, горячей и технической водой населенные пункты и предприятия региона, включая город Актау.

экономика
энергетика