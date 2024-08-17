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Владелец Камеренского переулка рассказал, почему решил его продать

Сергей Ильиченко, один из владельцев популярного пространства «Камергерский» в историческом центре Омска, объявил о намерении продать объект.

Ранее сообщалось, что за сумму в 350 млн рублей планируется реализовать пространство на пересечении улиц Ленина и Бударина. Об этом пишет Омск-информ.

Ильиченко отметил, что не так часто бывает в Омске, как раньше, и что теперь пришло время передать объект в руки тех, кто сможет продолжить его развитие. Подчеркнув историю владения пространством, начиная с Чириковой до общего проекта 18 собственников, Ильиченко выразил надежду на найти новых владельцев с силами и желанием развивать объект дальше. Напомним, ранее мы писали, что омичам объяснили, почему автобус № 24 ходит с опозданиями в городе.

недвижимость