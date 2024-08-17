Владелец Камеренского переулка рассказал, почему решил его продать

Ильиченко отметил, что не так часто бывает в Омске, как раньше, и что теперь пришло время передать объект в руки тех, кто сможет продолжить его развитие. Подчеркнув историю владения пространством, начиная с Чириковой до общего проекта 18 собственников, Ильиченко выразил надежду на найти новых владельцев с силами и желанием развивать объект дальше. Напомним, ранее мы писали, что омичам объяснили, почему автобус № 24 ходит с опозданиями в городе.