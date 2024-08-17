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На улице Пушкина в Омске построят новый ЖК, ради которого вырубят 50 деревьев

На улице Пушкина в Омске начнется строительство нового жилого комплекса после сноса аварийных зданий.

Источник: Reuters

«Город55» пишет, что 8,9 тыс. кв.м. земли переданы в аренду компании «Нордстрой».

Комиссия одобрила вырубку 50 деревьев, а также поросли клена и тополя для этого проекта. Застройщик обязался заплатить в бюджет сумму 441,18 тыс. рублей и после высадить 24 дерева, 79 кустарников и 2500 кв.м. газона на территории комплекса. Компания «Нордстрой» принадлежит Кириллу Козловскому и Элине Шихмирзаевой, вторая была учредителем компании «Причал 55», занимавшейся проектом ЖК «Мирапорт».

Напомним, ранее мы писали, что омичам объяснили, почему автобус № 24 ходит с опозданиями в городе.

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