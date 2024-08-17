На улице Пушкина в Омске построят новый ЖК, ради которого вырубят 50 деревьев

Комиссия одобрила вырубку 50 деревьев, а также поросли клена и тополя для этого проекта. Застройщик обязался заплатить в бюджет сумму 441,18 тыс. рублей и после высадить 24 дерева, 79 кустарников и 2500 кв.м. газона на территории комплекса. Компания «Нордстрой» принадлежит Кириллу Козловскому и Элине Шихмирзаевой, вторая была учредителем компании «Причал 55», занимавшейся проектом ЖК «Мирапорт».