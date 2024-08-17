В Калининградстате рассказали, какие продукты больше всего подорожали в июле

Лидером по росту цен по сравнению с июнем стал картофель. Он подорожал на 29,82% до 88,68 рубля за килограмм. Также выросла стоимость сливочного масла — на 5,87%, яблок — на 4,49%, растворимого кофе — на 4,42% и обед в ресторане на одного человека — на 3,90%.