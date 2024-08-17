В Калининградстате рассказали, какие продукты больше всего подорожали в июле. Информацию опубликовали на официальном сайте ведомства.
Лидером по росту цен по сравнению с июнем стал картофель. Он подорожал на 29,82% до 88,68 рубля за килограмм. Также выросла стоимость сливочного масла — на 5,87%, яблок — на 4,49%, растворимого кофе — на 4,42% и обед в ресторане на одного человека — на 3,90%.
В то же время в июле подешевели свёкла на 25,61%, капуста — на 12,77%, помидоры — на 12,17%, виноград — на 10,14% и морковь — на 4,85%.
За год больше всего в Калининградской области подорожал чеснок. Цена на него выросла на 67,85% до 480,70 рубля за килограмм. На втором месте оказались огурцы (+51,86%), на третьем — яйца (+48,12%), на четвёртом — свёкла (+46,97%). Замыкает пятёрку виноград, который за год подорожал на 39,71%.
По сравнению с июлем 2023 года больше всего подешевела капуста — на 19,23%. Также цены снизились на икру лососёвых рыб — на 14,38%, апельсины — на 5%, гречку — на 2,89%, упаковку жевательной резинки — на 2,86%.
Годовая инфляция в Калининградской области в июле увеличилась до 11,18%. Темп прироста цен в регионе оказался выше, чем в Северо-Западном федеральном округе и в целом по стране. По данным экспертов, инфляция в регионе ускорилась из-за увеличения издержек производителей и поставщиков некоторых товаров и услуг, высокого потребительского спроса, а также индексации тарифов на ЖКУ.