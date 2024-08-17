Названы столицы, где дороже всего снять однокомнатную квартиру

Так, в августе больше всего денег за аренду жилья с одной спальней нужно будет отдать в столице Великобритании, Лондоне — там аренда обходится в 2,8 тысячи долларов за квартиру в центре и 2,1 тысячи за квартиру на окраине города.
Следом идет столица США — Вашингтон, где жилье в центре обойдется в 2,5 тысячи долларов, за его пределами — в 2 тысячи. На третьем месте расположился Дублин, Ирландия, где за «однушку» в сердце города в месяц надо будет отдавать по 2,2 тысячи долларов, а за жилье подальше — 1,9 тысячи.
Закрывают «пятерку» Амстердам (Нидерланды) и Рейкьявик (Исландия), в которых месячная аренда «однушки» в среднем обойдется в 2 тысячи и в 1,8 тысячи долларов. Также в топ-10 вошли Люксембург со средней арендой в 1,84 тысячи долларов, Канберра (Австралия) — 1,79 тысячи, Копенгаген (Дания) — 1,53 тысячи, Оттава (Канада) — 1,36 тысячи и Осло (Норвегия) — 1,3 тысячи.
Москва при этом оказалась на 33-м месте среди изученных столиц со средней стоимостью аренды в 682 доллара, по данным экспертов «ЦИАН. Аналитики».
Самой дешевой оказалась столица Египта Каир — здесь «однушка» в центре стоит 209 долларов, а на окраине — 136 долларов. Следом идут Нью-Дели, Индия, где жилье в центре обойдется 268 долларов, а за его пределами — в 151 доллар, и главный город Вьетнама Ханой — 339 и 225 долларов соответственно.
Также в «десятку» самых недорогих столиц вошли бразильская Бразилиа, где месяц аренды в среднем стоит 297 долларов, Сараево (Босния и Герцеговина) — 310 долларов, Душанбе (Таджикистан) — 325 долларов, Баку (Азербайджан) — 363 доллара, Минск (Белоруссия) — 374 доллара, Бишкек (Киргизия) — 416 долларов и Буэнос-Айрес (Аргентина) — 426 долларов.