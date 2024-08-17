На Южном Урале ускорились темпы роста цен

Отделения Банка России выпустили аналитические бюллетени по темпам инфляции в июле 2024 года. Согласно отчёту челябинского отделения ЦБ, в прошлом месяце инфляция на Южном Урале составила 7,5%, что выше июньских показателей на 0,47%.
Вместе с тем, специалисты Банка России отмечают, что темпы роста цен в Челябинской области ниже значений по Уральскому федеральному округу (на 0,6%) и по России в целом (на 2,63%).
Наименее позитивная динамика отмечена в сфере услуг, в которой месячное ускорение темпа роста цен составило 2,86%. В ЦБ такую ситуацию связывают в первую очередь с очередной индексацией тарифов ЖКХ.
В сфере непродовольственных товаров месячная инфляция составила 3,75% против 3,66% в июне. В челябинском отделении Банка это связывают с ростом спроса на сжиженный газ, что привело к замедлению его удешевления. На ситуацию в сфере цен на природный газ также повлияло и повышение цен на него на биржевых рынках.
Кроме того, повышенный спрос на ряд товарных позиций позволил производителям и поставщикам продолжить переносить увеличивающиеся издержки на оплату труда, логистику, материалы и комплектующие в конечную цену, что предопределило замедление удешевления в сегменте предложения ряда бытовых электроприборов.
А вот в сфере продовольствия ситуация иная. Темпы роста цен замедлились. В сфере экспортных позиций (бананы, виноград, груши, яблоки и так далее) это связано с укреплением рубля.
«Помимо этого, в годовой динамике цен на плодоовощную продукцию отразился статистический эффект высокой базы июля прошлого года, когда ряд ввозимых в регион импортных фруктов и овощей заметно подорожал из-за ослабления рубля», — отмечается в сообщении пресс-службы челябинского отделения ЦБ.
Кроме того, увеличение производства тепличных растений, мяса и куриных яиц привели к замедлению роста цен на помидоры, свинину, говядину, курицу, а также колбасы, фарши и пельмени.