На Южном Урале ускорились темпы роста цен

В сфере непродовольственных товаров месячная инфляция составила 3,75% против 3,66% в июне. В челябинском отделении Банка это связывают с ростом спроса на сжиженный газ, что привело к замедлению его удешевления. На ситуацию в сфере цен на природный газ также повлияло и повышение цен на него на биржевых рынках.