По числу построенного жилья Башкирия занимает шестое место в России

За пять лет в Башкирии возведено более 14 миллионов квадратных метров жилья, а объемы жилищного строительства увеличились на треть. Так, жилищные условия улучшили 600 тысяч семей, при этом только в минувшем году более 135 тысяч семей переехали в новые квартиры.