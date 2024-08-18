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По числу построенного жилья Башкирия занимает шестое место в России

За пять лет в Башкирии возведено более 14 миллионов квадратных метров жилья, а объемы жилищного строительства увеличились на треть.

За пять лет в Башкирии возведено более 14 миллионов квадратных метров жилья, а объемы жилищного строительства увеличились на треть. Так, жилищные условия улучшили 600 тысяч семей, при этом только в минувшем году более 135 тысяч семей переехали в новые квартиры.

— Это шестое место в стране, — отметил руководитель регионального Кабмина Андрей Назаров.

По словам г-на Назарова, за минувшую пятилетку жилье получили 53 тысячи льготников — на эти цели в республике направили около 15 миллиардов рублей. Также Башкирия полностью закрыла проблему более чем десяти тысяч обманутых дольщиков.

— Объем финансирования составил свыше 1,7 миллиарда рублей — в этом направлении регион является лучшим в ПФО, — добавил Андрей Назаров.

С 2019 года из российской казны на реализацию программ инфраструктурного развития удалось привлечь почти 20 миллиардов рублей.

— На строительство объектов инженерной, социальной и дорожной инфраструктуры направлено более 13 миллиардов рублей, — сообщил г-н Назаров. — Введено 24 объекта в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске, Октябрьском, Салавате и Уфимском районе. Начата вторая очередь строительства сетей водоснабжения и водоотведения в Забелье, их общая стоимость превышает восемь миллиардов рублей.

Башкирия является лидером среди регионов страны по привлечению средств российской казны на развитие жилищного строительства.

— По итогам прошлого года построено свыше 3,3 миллиона квадратных метров жилья, а объем введенного жилья увеличился на 8,3 процента по сравнению с рекордным 2022-м годом, — подытожил и. о. министра строительства и архитектуры Башкирии Артем Ковшов. — Таких цифр не было за всю историю региона.

экономика
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