Экс-подрядчик станции «Спортивная» требует признать банкротом «Метро Мир»

При этом руководство «СпецТрансСтрой» заверяет, что исковые требования не связаны с расторгнутым контрактом на строительство станции метрополитена, а пытается взыскать с МП «Метро Мир» задолженность, выплаты которой ранее также добился через суд, однако муниципальное предприятие долг так и не погасило.