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Экс-подрядчик станции «Спортивная» требует признать банкротом «Метро Мир»

При этом руководство «СпецТрансСтрой» заверяет, что исковые требования не связаны с расторгнутым контрактом на строительство станции метрополитена.

Источник: AP 2023

Новосибирский «СпецТрансСтрой» обратился с исковым заявлением в Арбитражный суд региона с требованием признать банкротом МП «Метро Мир». Предприятие «Метро Мир» выступало в роли заказчика при строительстве станции метро «Спортивная», а заявитель выступил в роли генподрядчика строительства.

Сейчас «СпецТрансСтрой» добивается признания банкротом муниципального учреждения на основании того, что тот якобы задолжал ему за один из прошлых проектов.

Напомним, ранее стало известно, что МП «Метро Мир» расторгло в одностороннем порядке контракт на строительство станции «Спортивная» заявив, что подрядчик не справляется с принятыми обязательствами.

При этом руководство «СпецТрансСтрой» заверяет, что исковые требования не связаны с расторгнутым контрактом на строительство станции метрополитена, а пытается взыскать с МП «Метро Мир» задолженность, выплаты которой ранее также добился через суд, однако муниципальное предприятие долг так и не погасило.