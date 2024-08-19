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В Прикамье семья участника СВО проживает в аварийных условиях

При этом родные бойца являются инвалидами.

Источник: Прокуратура Пермского края

В Осинском городском округе прокуроры подали в суд на городскую администрацию.

Выяснилось, что в этом городе семья участника СВО проживает в аварийном многоквартирном доме. Кроме того, члены семьи являются инвалидами.

Как сообщили в прокуратуре Пермского края, сотрудники прокуратуры Осинского района обратились в районный суд и иском о том, чтобы родным бойца предоставили по соцнайму нормальное жилье.

— . Проживание в аварийных условиях представляет угрозу жизни и здоровью, однако иного жилья у них не имеется, — объяснили в надзорном ведомстве.

Суд требование прокуроров удовлетворил, вопрос переселения семьи участника СВО поставлен на контроль.

Прокуратура