Нацбанк Беларуси поднял курс доллара на 19 августа 2024 после выходных

В Национальном банке Беларуси изменили курс доллара, курс евро и курс российского рубля, назвав новые значения на 19 августа 2024, понедельник. Таким образом, после выходных курсы доллара и российского рубля повысились, а евро упал.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на понедельник, 19 августа, Нацбанком определены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1516 белорусского рубля, 1 евро — 3,4635 BYN, 100 российских рублей — 3,5465 белорусского рубля.
То есть Нацбанк поменял значения всех трех основных валют в Беларуси. В сравнении с курсами, действовавшими на воскресенье, 18 августа, курс доллара и курс российского рубля на понедельник, 19 августа, повышены, а курс евро, наоборот, снизился.
В итоге валютные значения на 19 августа, понедельник, скорректированы на такие суммы: курс 1 доллара США прибавил 0,0023 белрубля, 1 евро снижен на 0,0049 белрубля, а 100 российских рублей потяжелели на 0,0146 белорусского рубля.