Олбани
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк Беларуси поднял курс доллара на 19 августа 2024 после выходных

Национальный банк Беларуси повысил курс доллара и российского рубля, но снизил евро после выходных на 19 августа 2024, понедельник.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке Беларуси изменили курс доллара, курс евро и курс российского рубля, назвав новые значения на 19 августа 2024, понедельник. Таким образом, после выходных курсы доллара и российского рубля повысились, а евро упал.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на понедельник, 19 августа, Нацбанком определены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1516 белорусского рубля, 1 евро — 3,4635 BYN, 100 российских рублей — 3,5465 белорусского рубля.

То есть Нацбанк поменял значения всех трех основных валют в Беларуси. В сравнении с курсами, действовавшими на воскресенье, 18 августа, курс доллара и курс российского рубля на понедельник, 19 августа, повышены, а курс евро, наоборот, снизился.

В итоге валютные значения на 19 августа, понедельник, скорректированы на такие суммы: курс 1 доллара США прибавил 0,0023 белрубля, 1 евро снижен на 0,0049 белрубля, а 100 российских рублей потяжелели на 0,0146 белорусского рубля.

валюта