Нацбанк Беларуси поднял курс доллара на 19 августа 2024 после выходных

То есть Нацбанк поменял значения всех трех основных валют в Беларуси. В сравнении с курсами, действовавшими на воскресенье, 18 августа, курс доллара и курс российского рубля на понедельник, 19 августа, повышены, а курс евро, наоборот, снизился.