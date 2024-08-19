Комсомольский-на-Амуре авиазавод стал трижды орденоносным

— Мужеством, решимостью и силой духа, с которыми осваивали в свое время окрестную территорию комсомольские первостроители, буквально, пропитан заводской воздух. Опыт трудового подвига, история преодолений и создания новых продуктов «вопреки» помогают сегодня решать сложные производственные задачи, динамично, как комсомольские истребители, набирать производственный темп, увеличивать выпуск боевых самолетов, когда того требует страна, — сказал генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.