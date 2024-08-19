Комсомольский-на-Амуре авиазавод стал трижды орденоносным

Указом президента Российской Федерации за большой вклад в укрепление экономического и оборонного потенциала страны, эффективное решение задач по производству современной авиационной техники и достигнутые трудовые успехи коллектив Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина награжден орденом «За доблестный труд». Высокую государственную награду вручил директору завода врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин. Церемония была приурочена к празднованию 90-летия предприятия, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Орден Ленина завод получил 18 июля 1942 года за образцовое выполнение правительственного задания по производству самолетов Ил-4 для нужд фронта во время Великой Отечественной войны. Орденом Октябрьской Революции предприятие награждено 18 января 1971 года за успешное выполнение пятилетки и выпуск новой техники.
— Мужеством, решимостью и силой духа, с которыми осваивали в свое время окрестную территорию комсомольские первостроители, буквально, пропитан заводской воздух. Опыт трудового подвига, история преодолений и создания новых продуктов «вопреки» помогают сегодня решать сложные производственные задачи, динамично, как комсомольские истребители, набирать производственный темп, увеличивать выпуск боевых самолетов, когда того требует страна, — сказал генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.
Глава ОАК также отметил, что именно комсомольчане осваивали и строили первый сверхзвуковой истребитель Су-7, истребитель-бомбардировщик Су-17, самолет-легенду Су-27, который дал жизнь целому семейству боевых самолетов.
Традиционно торжественные мероприятия по случаю дня основания завода приурочены к профессиональному празднику — Дню воздушного флота России, кроме того, заводской праздник всегда становится общегородским.