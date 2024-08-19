В Роскачестве рассказали, каким должно быть идеальное яблоко

Самые лучшие яблоки, конечно, из собственного сада, которые ничем не обработаны, подчеркнули в ведомстве. А это значит, что их можно есть с кожурой. В яблочной кожуре содержит много полезных веществ — пищевые волокна, витамины и антиоксиданты. Поэтому ее употребление полезно для здоровья. Однако в случае же с плодами, которые были приобретены в магазине, на рынке или с рук, неизвестно, где и как их выращивали, обратили внимание в Роскачестве.