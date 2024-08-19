Проект нового завода в Искитиме Новосибирской области не прошел экологическую экспертизу

«В проекте есть существенные нарушения, которые не позволяют строить этот завод. Проект вернули назад, сейчас, как я понимаю, ЮМПЗ готовит новый проект и будет выносить его на общественные слушания. То есть, грубо говоря, эта тема откатывается к началу», — уточнил активист Артем Фролов.