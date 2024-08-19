Проект нового завода в Искитиме Новосибирской области не прошел экологическую экспертизу

По информации портала Atas.info, документация для строительства Южно-сибирского металлопрокатного завода в Искитиме Новосибирской области не соответствует экологическим требованиям. Об этом сообщили активисты со ссылкой на правительство региона.
«В проекте есть существенные нарушения, которые не позволяют строить этот завод. Проект вернули назад, сейчас, как я понимаю, ЮМПЗ готовит новый проект и будет выносить его на общественные слушания. То есть, грубо говоря, эта тема откатывается к началу», — уточнил активист Артем Фролов.
Известно, что протестуя против нового завода, жители Искитима выходили на пикеты и писали обращения в различные инстанции регионального и федерального уровня.
Напомним, что в Новосибирской области объем проектного финансирования вырос на 49%