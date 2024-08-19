В Хабаровске успешно испытали первый в крае понтон-батопорт

— В Хабаровском крае такое сооружение было построено впервые. Оно будет использоваться в качестве затворного, которое защитит затон и прилегающую к нему территорию от наводнения при разливе реки Амур, — отметил Керим Сунгуров. — Специальный плавучий гидротехнический затвор испытывали в течение двух дней. В начале понтон привели в состояние батопорта, наполнив 75-метровую баржу водой, благодаря чему она перевернулась на 90 градусов на правый борт. Такое состояние понтона позволило испытать насосное оборудование. Оно находится в исправном состоянии.