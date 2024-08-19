В Хабаровске успешно испытали первый в крае понтон-батопорт

В Хабаровске прошли испытания первого в регионе понтона-батопорта. Конструкция предназначена для защиты от наводнений жилых кварталов Индустриального района в районе Амурского затона. Об этом в своём Телеграм-канале написал курирующий вопросы строительства зампред регионального правительства Керим Сунгуров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В Хабаровском крае такое сооружение было построено впервые. Оно будет использоваться в качестве затворного, которое защитит затон и прилегающую к нему территорию от наводнения при разливе реки Амур, — отметил Керим Сунгуров. — Специальный плавучий гидротехнический затвор испытывали в течение двух дней. В начале понтон привели в состояние батопорта, наполнив 75-метровую баржу водой, благодаря чему она перевернулась на 90 градусов на правый борт. Такое состояние понтона позволило испытать насосное оборудование. Оно находится в исправном состоянии.
На второй день испытаний насосы включили на полную мощь. Они за 10 часов откачали около двух тысяч тонн воды. Батопорт вернулся в состояние понтона. Все технические нюансы по итогам испытаний занесли в инструкцию по эксплуатации запорного сооружения.
Напомним, в 2022 году во время тогдашних испытаний главную претензию предъявили к системе насосного оборудования батопорта. Она не смогла обеспечить необходимые параметры по откачке воды. Хабаровский судостроительный завод заменил насосы. Теперь они работают со всеми необходимыми параметрами.
Батопорт будет устанавливаться на время паводков на входе в Амурский затон. Он будет частью дамбы для защиты южной части Хабаровска от большой воды. Её достройкой занимается уже третий подрядчик. Это компания «Капторстрой». По поручению врио губернатора Дмитрия Демешина закончить первый и второй этапы строители должны к началу осени этого года.