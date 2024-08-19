В Челябинске выросли ставки на аренду квартир, названо на сколько

Рынок недвижимости по этому направлению изучили специалисты «ЦИАН. Аналитики», а опубликовал результаты их исследования «Коммерсант». Согласно их данным, в Челябинске в августе 2024 года средняя ставка аренды однокомнатной квартиры равна 26,2 тыс. рублей. За месяц она увеличилась на 2%. А вот за год рост оценивается куда более существенно, в августе 2023 года снять челябинскую «полуторку» (так называют южноуральцы однокомнатные квартиры) можно было на 48% дешевле.