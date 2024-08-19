Эксперт рассказал, филиалы банков из каких стран откроются в России первыми

Он также обратил внимание, что иностранный банк сможет открыть лишь один филиал в нашей стране, который будет заниматься профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, исключая доверительное управление. Все права и обязанности при операциях через филиал остаются у банка, его открывшего. Данный вид деятельности, говорит эксперт, позволяет работать с юридическими лицами, включая перевод средств, инкассацию и валютные операции. Однако, запрещает взаимодействовать с физическими лицами (включая ИП) за исключением купли-продажи валюты и переводов без открытия счетов. Также запрещены привлечение вкладов, операции с драгоценными металлами, производство, торговля и страхование.