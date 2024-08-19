Эксперт рассказал, филиалы банков из каких стран откроются в России первыми

Ожидается, что в первую очередь в России откроются филиалы банков из Беларуси, Казахстана, Ближнего Востока, Китая и Индии, то есть — из стран, где налажены экономические связи. Об этом «РГ» рассказал доцент финансового университета при Правительстве Петр Щербаченко.
Он напомнил, что это станет возможным после первого сентября, когда вступит в силу закон, разрешающий иностранным банкам открывать свои филиалы в России. Сейчас зарубежные банки имеют в России только дочерние кредитные организации и представительства. Филиалы же смогут быстрее и легче проводить операции без необходимости создавать отдельные дочерние компании.
По словам эксперта, это значительно упростит процесс проведения международных платежей на фоне действующих санкций, расширит доступ к международным финансовым услугам и будет способствовать развитию внешнеэкономических связей и развитию международных деловых отношений. То есть, российский рынок станет более привлекательным для иностранных финансовых учреждений. «Это решение не только облегчит открытие счетов в иностранных банках для российских компаний, а также станет важным шагом к привлечению иностранных инвестиций и укреплению сотрудничества с дружественными государствами», — подчеркнул Щербаченко.
Он также обратил внимание, что иностранный банк сможет открыть лишь один филиал в нашей стране, который будет заниматься профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, исключая доверительное управление. Все права и обязанности при операциях через филиал остаются у банка, его открывшего. Данный вид деятельности, говорит эксперт, позволяет работать с юридическими лицами, включая перевод средств, инкассацию и валютные операции. Однако, запрещает взаимодействовать с физическими лицами (включая ИП) за исключением купли-продажи валюты и переводов без открытия счетов. Также запрещены привлечение вкладов, операции с драгоценными металлами, производство, торговля и страхование.
Надзор за деятельностью филиалов иностранных банков будет осуществлять Банк России.