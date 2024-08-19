Школьная ярмарка в Симферополе будет работать до 4 сентября

Уникальность ярмарки в том, что на одной выставочной площадке собран полный ассортимент школьного товара: одежда и обувь, учебники и канцелярия, ранцы, сумки, развивающие игры, а также школьная форма от ведущих фабрик по ценам производителя. Это очень удобно для родителей, так как в одном месте можно полностью подготовить и одеть своего ребенка к школе. Цены соответствуют всем категориям населения и рассчитаны на любой бюджет.