Школьная ярмарка в Симферополе будет работать до 4 сентября

Товары для школьников жители региона смогут приобрести до 4 сентября на аллее у Симферопольского музыкального училища им. Чайковского.
Уникальность ярмарки в том, что на одной выставочной площадке собран полный ассортимент школьного товара: одежда и обувь, учебники и канцелярия, ранцы, сумки, развивающие игры, а также школьная форма от ведущих фабрик по ценам производителя. Это очень удобно для родителей, так как в одном месте можно полностью подготовить и одеть своего ребенка к школе. Цены соответствуют всем категориям населения и рассчитаны на любой бюджет.
Кроме того, школьные принадлежности можно приобрести на городской книжной ярмарке выходного дня, которая проходит по адресу: ул. Киевская, 114. Также на рынках города выделено около 100 торговых мест для реализации товаров школьного ассортимента, сообщает мэрия.