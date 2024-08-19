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Пособие по многодетности: кто и сколько получает в Казахстане

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана 19 августа 2024 года рассказали, кто из граждан может претендовать на государственно пособие по многодетности, а также озвучили его размер, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В ведомстве отметили, что на данное пособие могут претендовать семьи, имеющие четыре и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

«Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2024 году составляют: с 4 детьми — 16,03 МРП, или 59 183 тенге; с 5 детьми — 20,04 МРП, или 73 988 тенге; с 6 детьми — 24,05 МРП, или 88 793 тенге; с 7 детьми — 28,06 МРП, или 103 598 тенге; с 8 и более детьми — по 4 МРП, или по 14 768 тенге на каждого ребенка».

уточнили в МТСЗН РК.

Также в Минтруда отметили, что с 1 января текущего года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 7%.

«В этом году на выплату государственного пособия многодетным семьям предусмотрено 474,8 млрд тенге».

Пресс-служба МТСЗН РК