Поврежден еще один самолет Air Astana: задержаны десятки рейсов

В этом месяце в Казахстане похожих случаев было несколько. Так, 1 августа в аэропорту Астаны техника повредила фюзеляж одного из воздушных судов авиакомпании SCAT, из-за этого пришлось менять расписание на части рейсов. 5 августа оператор столичного аэропорта повредил один из самолетов авиакомпании FlyArystan. Это привело к вынужденной стоянке судна на несколько дней. 8 августа в аэропорту Астаны произошел очередной инцидент с повреждением самолета Air Astana. Как пояснили в воздушной гавани, ситуация возникла из-за резкого ухудшения погодных условий, а именно сильного порывистого ветра, сопровождающегося градом.