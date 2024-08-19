Поврежден еще один самолет Air Astana: задержаны десятки рейсов

Как сообщается в Telegram-канале «Официальные сообщения авиакомпании для СМИ», 16 августа во время буксировки самолета Airbus A321 было повреждено крепление на носовой стойке шасси.
«Рейс КС866 по маршруту Актобе-Алматы был сначала задержан до 17 августа, затем отменен без альтернативы. Пассажирам предложен возврат стоимости билетов без штрафов», — рассказали в Air Astana.
Здесь добавили, что было принято решение перегнать самолет без пассажиров в Астану для выполнения ремонтных работ, однако в связи с закрытием столичного аэропорта в ночное время авиакомпания была вынуждена отложить перегоночный рейс на 19 августа.
«Необходимо отметить, что повреждение самолета в Актобе привело к задержке десятка других рейсов», — пояснили в Air Astana.
Напомним, 13 августа при подготовке рейса Алматы — Пекин дверь воздушного судна получила повреждение от кейтеринговой машины, рейс также пришлось отменить. В Air Astana призвали международный аэропорт южной столицы не допускать такие инциденты, которые помимо нанесения материального ущерба сбивают расписание полетов.
В этом месяце в Казахстане похожих случаев было несколько. Так, 1 августа в аэропорту Астаны техника повредила фюзеляж одного из воздушных судов авиакомпании SCAT, из-за этого пришлось менять расписание на части рейсов. 5 августа оператор столичного аэропорта повредил один из самолетов авиакомпании FlyArystan. Это привело к вынужденной стоянке судна на несколько дней. 8 августа в аэропорту Астаны произошел очередной инцидент с повреждением самолета Air Astana. Как пояснили в воздушной гавани, ситуация возникла из-за резкого ухудшения погодных условий, а именно сильного порывистого ветра, сопровождающегося градом.