В Красноярске продают дом с бассейном и лифтом за полмиллиарда рублей

Роскошный дом в Удачном в Красноярске ищет покупателя. Объявление можно найти на сайте «Элитный Красноярск» — коттедж продают уже несколько месяцев за полмиллиарда рублей.
Сейчас, правда, дом временно снят с продажи на сайте, но риелтор Филипп Мягков пояснил «КП-Красноярск», что здание все еще продается. Потенциальные покупатели есть. Как говорит Филипп, это те люди, которые уже комфортно живут в Красноярске, но стремятся еще больше поднять свой уровень жизни. Поэтому им важно присмотреться и полностью взвесить решение о покупке.
Сам дом расположен на берегу Енисея. Там есть два бассейна, гостиная с кинозалом, профессиональная кухня, лифт, пять спален с отдельными санузлами и гардеробными. Площадь дома — почти 2 тысячи квадратов, участка — 35 соток.
Фото: элитныйкрасноярск.рф.