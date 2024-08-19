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В Красноярске продают дом с бассейном и лифтом за полмиллиарда рублей

В Удачном продают элитный коттедж.

Источник: Комсомольская правда

Роскошный дом в Удачном в Красноярске ищет покупателя. Объявление можно найти на сайте «Элитный Красноярск» — коттедж продают уже несколько месяцев за полмиллиарда рублей.

Сейчас, правда, дом временно снят с продажи на сайте, но риелтор Филипп Мягков пояснил «КП-Красноярск», что здание все еще продается. Потенциальные покупатели есть. Как говорит Филипп, это те люди, которые уже комфортно живут в Красноярске, но стремятся еще больше поднять свой уровень жизни. Поэтому им важно присмотреться и полностью взвесить решение о покупке.

Сам дом расположен на берегу Енисея. Там есть два бассейна, гостиная с кинозалом, профессиональная кухня, лифт, пять спален с отдельными санузлами и гардеробными. Площадь дома — почти 2 тысячи квадратов, участка — 35 соток.

Фото: элитныйкрасноярск.рф.

недвижимость