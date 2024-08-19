В Красноярске продают дом с бассейном и лифтом за полмиллиарда рублей

Сейчас, правда, дом временно снят с продажи на сайте, но риелтор Филипп Мягков пояснил «КП-Красноярск», что здание все еще продается. Потенциальные покупатели есть. Как говорит Филипп, это те люди, которые уже комфортно живут в Красноярске, но стремятся еще больше поднять свой уровень жизни. Поэтому им важно присмотреться и полностью взвесить решение о покупке.