В Красноярске существенно подешевели 1-комнатные квартиры в новостройках

Издание отмечает, что средняя медианная цена на однокомнатные квартиры в новостройках по России составляет около 6,7 млн рублей. В списке городов, где стоимость снизилась также значатся Краснодар, Пермь, Воронеж и Екатеринбург. В этих городах снижение в пределах от 2,9 до 0,3%.