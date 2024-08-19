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В Красноярске существенно подешевели 1-комнатные квартиры в новостройках

Они оказались самыми дешевыми среди российских городов-миллионников.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске за июль значительно подешевели 1-комнатные квартиры. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на аналитиков портала недвижимости.

Среди российских городов-миллионников наиболее ощутимо подешевели 1-комнатные квартиры в Красноярске. В красноярских новостройках однушки стоят в среднем 5,2 млн рублей. Цена упала на 4% по сравнению с июнем.

Издание отмечает, что средняя медианная цена на однокомнатные квартиры в новостройках по России составляет около 6,7 млн рублей. В списке городов, где стоимость снизилась также значатся Краснодар, Пермь, Воронеж и Екатеринбург. В этих городах снижение в пределах от 2,9 до 0,3%.

При этом двухкомнатные квартиры ощутимее всего подешевели в Перми (-2,6% до 5,7 млн рублей), а трехкомнатные — в Новосибирске (-5,2% до 10,3 млн рублей).

Квартиры-студии значительнее всего подешевели в Краснодаре и Перми (до 4,8 и 3,5 млн рублей соответственно).

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске оказались наиболее дешевые квартиры-студии для аренды.

недвижимость