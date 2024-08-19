В Ростове продолжается ремонт улицы Малиновского

В рамках ремонта предусмотрены работы по усилению дорожной одежды (Ресайклер), замене нижнего и верхнего слоев покрытия на проезжей части, частичной замене бортового камня, а также замене ливнеприемных решеток.
В настоящее время на объекте выполнены работы по усилению дорожной одежды и частичному устройству нижнего слоя покрытия.
Перед устройством верхнего слоя асфальтобетонного покрытия будет произведена замена существующих ливнеприемных решеток с поднятием их в уровень дорожного покрытия.
В соответствии с муниципальным контрактом, срок завершения работ — 01.10.2024.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.