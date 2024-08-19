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В Ростове продолжается ремонт улицы Малиновского

В настоящее время работы ведутся на участке от пр. Коммунистического до ул. Всесоюзной.

В рамках ремонта предусмотрены работы по усилению дорожной одежды (Ресайклер), замене нижнего и верхнего слоев покрытия на проезжей части, частичной замене бортового камня, а также замене ливнеприемных решеток.

В настоящее время на объекте выполнены работы по усилению дорожной одежды и частичному устройству нижнего слоя покрытия.

Перед устройством верхнего слоя асфальтобетонного покрытия будет произведена замена существующих ливнеприемных решеток с поднятием их в уровень дорожного покрытия.

В соответствии с муниципальным контрактом, срок завершения работ — 01.10.2024.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.