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Белорусские нефтяники изучают китайский опыт работы с трудноизвлекаемыми ресурсами углеводородов

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские нефтяники изучают китайский опыт работы с трудноизвлекаемыми нетрадиционными ресурсами углеводородов. Об этом сообщили БЕЛТА в компании «Белоруснефть».

«Представители “Белоруснефти” продолжают деловой визит в КНР. Они изучают опыт работы с трудноизвлекаемыми нетрадиционными ресурсами углеводородов. Так, они успели посетить лабораторно-исследовательский центр Сианьского нефтяного университета, где ознакомились с методиками и оборудованием для проведения специальных исследований керна, пластовых систем и химических составов», — отметили в компании.

Сотрудники университета продемонстрировали возможности учебно-образовательного процесса с использованием современных разработок и методологий.

наука