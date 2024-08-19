«Представители “Белоруснефти” продолжают деловой визит в КНР. Они изучают опыт работы с трудноизвлекаемыми нетрадиционными ресурсами углеводородов. Так, они успели посетить лабораторно-исследовательский центр Сианьского нефтяного университета, где ознакомились с методиками и оборудованием для проведения специальных исследований керна, пластовых систем и химических составов», — отметили в компании.
Сотрудники университета продемонстрировали возможности учебно-образовательного процесса с использованием современных разработок и методологий.
Белорусские нефтяники изучают китайский опыт работы с трудноизвлекаемыми ресурсами углеводородов
19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские нефтяники изучают китайский опыт работы с трудноизвлекаемыми нетрадиционными ресурсами углеводородов. Об этом сообщили БЕЛТА в компании «Белоруснефть».
«Представители “Белоруснефти” продолжают деловой визит в КНР. Они изучают опыт работы с трудноизвлекаемыми нетрадиционными ресурсами углеводородов. Так, они успели посетить лабораторно-исследовательский центр Сианьского нефтяного университета, где ознакомились с методиками и оборудованием для проведения специальных исследований керна, пластовых систем и химических составов», — отметили в компании.