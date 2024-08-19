Аграрии Беларуси с учетом рапса намолотили более 7,5 млн тонн зерна

В Беларуси на 19 августа зерна с учетом рапса намолочено 7,596 млн т, из них — 6,524 млн т зерновых и зернобобовых культур (95,3% подлежащих уборке площадей, урожайность — 32,7 ц/га), 1,072 млн т рапса (92,1% к уборочной площади, урожайность — 29,1 ц/га).



В общую копилку зерна с учетом рапса Минская область собрала 2,051 млн т, Гродненская — 1,735 млн т, Брестская — 1,557 млн т, Могилевская — 871,3 тыс. т, Гомельская — 731,4 тыс. т, Витебская — 650 тыс. т.



Параллельно с уборкой идет теребление льна. Вытереблено 44,2 тыс. га (99% подлежащих уборке площадей).