Трассу в обход Усолья-Сибирского планируют открыть 18 октября

— Сейчас готовность объекта составляет 85%. После запуска обхода мы приведем в порядок существующую трассу и передаст ее району. Такая же схема будет применяться и при запуске обхода поселка Чистые Ключи Шелеховского района, — поделились в пресс-службе управления.