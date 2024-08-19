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Трассу в обход Усолья-Сибирского планируют открыть 18 октября

Протяженность автомобильной дороги составит 42 км.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и начальник управления дорог «Прибайкалье» Николай Рейнет обсудили сроки завершения работ на участках федеральных трасс. Ряд объектов планируют запустить осенью 2024 года. Как сообщили в пресс-службе управления дорог «Прибайкалье» объезд Усолья-Сибирского протяженностью 42 км планируют открыть 18 октября.

— Сейчас готовность объекта составляет 85%. После запуска обхода мы приведем в порядок существующую трассу и передаст ее району. Такая же схема будет применяться и при запуске обхода поселка Чистые Ключи Шелеховского района, — поделились в пресс-службе управления.

Открыть обход поселка планируют в середине октября 2024. Также до 10 сентября завершат ремонтные работы на мосту через реку Белая в Усольском районе и полностью откроют проезд для авто. Помимо, объектов находящихся в стадии завершения, также обсудили будущее строительство обхода села Шерагул в Тулунском районе.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что молодая семья из Братска смогла закрыть ипотеку благодаря соцвыплате. Они стали участниками программы «Молодым семьям — доступное жилье».