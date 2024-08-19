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Лесхоз назвал цены на деревянные дома из белорусской древесины

Лесхоз сказал, что деревянные дома из белорусской древесины стоят от 18 000 рублей.

Лесхоз назвал цены на деревянные дома из белорусской древесины. Подробности рассказали в сюжете на телеканале СТВ.

По словам заместителя директора — главного инженера Стародорожского опытного лесхоза Геннадия Шутро, дома делают из оцилиндрованной древесины.

— Стоимость такого дома, сруба со стропильной системой и обрешеткой 18 тысяч белорусских рублей.

Он заметил, что спросом пользуются и более большие дома. Речь идет про 90 квадратных метров. Их цена составляет уже 30 000 рублей. Шутро сказал, что в основном такие дома и заказывают.