Лесхоз назвал цены на деревянные дома из белорусской древесины. Подробности рассказали в сюжете на телеканале СТВ.
По словам заместителя директора — главного инженера Стародорожского опытного лесхоза Геннадия Шутро, дома делают из оцилиндрованной древесины.
— Стоимость такого дома, сруба со стропильной системой и обрешеткой 18 тысяч белорусских рублей.
Он заметил, что спросом пользуются и более большие дома. Речь идет про 90 квадратных метров. Их цена составляет уже 30 000 рублей. Шутро сказал, что в основном такие дома и заказывают.