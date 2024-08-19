В Перми строительство нового моста через Каму ведут с опережением графика

В пресс-службе Свердловской железной дороги «Комсомолке» пояснили, строительство ведут одновременно в русловой части, а также на правом и на левом берегах Камы. Строители устанавливают опоры для основного сооружения моста и эстакадных подходов к нему. Эти работы планировали завершить к концу 2024 года.