В Перми строительство нового моста через Каму ведут с опережением графика

В Перми с опережением графика идет строительство нового железнодорожного моста через Каму. Мост станет важной частью Северного железнодорожного обхода Перми. Его строительство ведут ниже плотины Камской ГЭС.
В пресс-службе Свердловской железной дороги «Комсомолке» пояснили, строительство ведут одновременно в русловой части, а также на правом и на левом берегах Камы. Строители устанавливают опоры для основного сооружения моста и эстакадных подходов к нему. Эти работы планировали завершить к концу 2024 года.
Полным ходом идет подготовка территории под строительство железнодорожных путей, они соединят новый мост со станцией «Кабельная» на правом берегу со станцией «Левшино» — на левом.
Общая длина железнодорожного обхода составляет 4,65 км. Протяженность мостового перехода через Каму будет 2840 м — это мост через основное русло (1140 м), правобережную (950 м) и левобережную (750 м) эстакадные части.
Сдать мост в эксплуатацию ОАО «РЖД» планирует в 2028 году. Это позволит начать пропуск поездов в обход плотины Камской ГЭС.
В Перми приступили к строительству нового железнодорожного моста через Каму. Новый ж/д мост через Каму разместится ниже по течению Камской ГЭС.