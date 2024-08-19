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АвтоВАЗ возобновил производство после корпоративного отпуска

Автокомпонентные и автосборочные производства АвтоВАЗа возобновили производство в полном объеме после единого корпоративного отпуска. Он продолжался с 29 июля по 18 августа. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Источник: Коммерсантъ

Перед запуском производства были заполнены технологические линии сварки и окраски кузовов и сборочные конвейеры. В настоящее время автомобили выпускаются на трех линиях АвтоВАЗа.

Также производство было запущено на других предприятиях группы «АвтоВАЗ»: АО «ПСА “ВИС-АВТО”», ООО «Лада-Спорт», ПАО «Чеченавто» и ООО «ЛАДА Ижевск». Во время планового отпуска на предприятии и его дочерних обществах прошли ремонт и профилактика оборудования, подготовка выпуска новых моделей и улучшение условий труда. В общей сложности было выполнено почти десять тыс. работ стоимостью около 600 млн руб.