АвтоВАЗ возобновил производство после корпоративного отпуска

Также производство было запущено на других предприятиях группы «АвтоВАЗ»: АО «ПСА “ВИС-АВТО”», ООО «Лада-Спорт», ПАО «Чеченавто» и ООО «ЛАДА Ижевск». Во время планового отпуска на предприятии и его дочерних обществах прошли ремонт и профилактика оборудования, подготовка выпуска новых моделей и улучшение условий труда. В общей сложности было выполнено почти десять тыс. работ стоимостью около 600 млн руб.