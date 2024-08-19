В Петербурге вырастут тарифы на пассажирские перевозки и коммунальные услуги

Об этом 19 августа на открытии «нулевых» чтений по проекту бюджета в Заксобрании Петербурга рассказал глава комитета по тарифам Алексей Малухин, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.



Тарифы на пассажирские перевозки в среднем вырастут на 4,7%. Тарифы на воду и вывоз ТКО — на 7,3%, электроэнергия — на 6%.



Напомним, запланированное с 1 июля повышение тарифов на вывоз мусора, свет и воду власти Петербурга в итоге отменили. Тарифы на перевозки в 2024-м было решено не повышать.