Об этом 19 августа на открытии «нулевых» чтений по проекту бюджета в Заксобрании Петербурга рассказал глава комитета по тарифам Алексей Малухин, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.
Тарифы на пассажирские перевозки в среднем вырастут на 4,7%. Тарифы на воду и вывоз ТКО — на 7,3%, электроэнергия — на 6%.
Напомним, запланированное с 1 июля повышение тарифов на вывоз мусора, свет и воду власти Петербурга в итоге отменили. Тарифы на перевозки в 2024-м было решено не повышать.
В Петербурге вырастут тарифы на пассажирские перевозки и коммунальные услуги
В 2025 году в Петербурге вырастут тарифы на пассажирские перевозки и коммунальные услуги, в частности на воду, вывоз твердых коммунальных отходов и электричество.
Об этом 19 августа на открытии «нулевых» чтений по проекту бюджета в Заксобрании Петербурга рассказал глава комитета по тарифам Алексей Малухин, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.