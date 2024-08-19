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Благодаря прокуратуре аварийный дом на Читинской в Красноярске расселят

Изначально дом расселят не собирались, хотя были выявлены многочисленные недочёты здания.

Источник: Прокуратура Красноярского края

Благодаря прокуратуре аварийный дом, расположенный на ул. Читинской, обследовали. Кроме того, принято решение о его расселении.

В декабре прошлого года межведомственная комиссия выявила на ул. Читинская, 4 недочёты. Например, ряды кирпичной кладки оказались разрушены, фасад здания треснул. Также выявлено, что наружная ограждающая конструкция отклонена. Несмотря на всё это, комиссия решила, что в доме ещё можно жить.

В мае прокуратура в суде потребовала признать незаконным бездействие комиссии и решить вопрос о сносе либо реконструкции жилья.

Суд удовлетворил иск. Теперь до конца сентября дом необходимо обследовать и признать аварийным. В результате жильцов расселят или выплатят им компенсацию на новое жильё, сообщает прокуратура Красноярского края.

Прокуратура