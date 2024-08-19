Благодаря прокуратуре аварийный дом на Читинской в Красноярске расселят

В декабре прошлого года межведомственная комиссия выявила на ул. Читинская, 4 недочёты. Например, ряды кирпичной кладки оказались разрушены, фасад здания треснул. Также выявлено, что наружная ограждающая конструкция отклонена. Несмотря на всё это, комиссия решила, что в доме ещё можно жить.