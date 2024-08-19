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Прокуратура проверит коммунальные службы Симферополя

Жители Крымской столицы сообщают, что в городе образовались мусорные завалы.

Прокуратура инициировала проверку из-за образовавшихся завалов мусора в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура проверит информацию о несвоевременном вывозе мусора в Симферополе. Пользователи в соцсетях пожаловались, что в городе коммунальные службы вовремя не вывозят мусор.

В ходе расследования прокуратура даст оценку соблюдения правил законодательства при обращении с производственными и потребительскими отходами, отметили в ведомстве. В случае выявления нарушений, будут приняты меры по их устранению, а виновные привлечены к ответственности, заключили в прокуратуре.

ЖКХ