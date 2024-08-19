В Беларуси за квартал стало меньше вкладчиков, но суммы выросли

Остатки срочных и условных вкладов физлиц на 1 июля составили 17,9 млрд рублей. В II квартале в целом остатки вкладов населения сократились на 172,4 млн рублей. Произошло это под влиянием уменьшения валютных вкладов на $151,1 млн, или на 5,2%. При этом доля вкладов физических лиц в белорусских рублях превысила долю вкладов в иностранной валюте и составила 51,5%.

К слову, большинство вкладчиков — это граждане в возрасте старше 46 лет, на их долю приходится почти 72% всех вкладов.

На 1 июля средняя сумма депозита на одного вкладчика составила 17 тыс. рублей и увеличилась с начала года на 214 рублей. При этом в национальной валюте средняя сумма вклада на одного вкладчика увеличилась на 606 рублей — до 12,9 тыс. рублей, это плюс 4,9%. На 1 апреля этот показатель составлял 12,3 тыс. рублей. В иностранной валюте средняя сумма вклада сократилась за квартал на $93 — до $8,1 тыс.