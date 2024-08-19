В Беларуси за квартал стало меньше вкладчиков, но суммы выросли

Остатки срочных и условных вкладов физлиц на 1 июля составили 17,9 млрд рублей. В II квартале в целом остатки вкладов населения сократились на 172,4 млн рублей. Произошло это под влиянием уменьшения валютных вкладов на $151,1 млн, или на 5,2%. При этом доля вкладов физических лиц в белорусских рублях превысила долю вкладов в иностранной валюте и составила 51,5%.
Кто вкладывает
Так, по данным регулятора, в остатках вкладов большую часть по-прежнему составляли депозиты женщин. На их долю пришлось 62,3%, или 11,2 млрд рублей.
К слову, большинство вкладчиков — это граждане в возрасте старше 46 лет, на их долю приходится почти 72% всех вкладов.
По данным Нацбанка, больше по-прежнему безотзывных вкладов, основная часть которых размещена в национальной валюте. Прирост средней суммы таких депозитов на одного вкладчика составил 5,1% — до 18,3 тыс. рублей.
В то же время значительно выросла средняя сумма вклада на одного нерезидента в национальной валюте — на 21,7 тыс. рублей, или почти в 1,9 раза. Это объясняют существенным сокращением количества вкладчиков-нерезидентов.
Средняя сумма вклада на одного вкладчика-мужчину как в национальной, так и в иностранной валюте по-прежнему выше, чем у женщин: 15,2 тыс. рублей и $10,3 тыс. против 11,7 тыс. рублей и $7,3 тыс.
При этом снизилась средняя сумма депозита на одного вкладчика среди мужчин и женщин в возрасте 26−45 лет. Наибольшая средняя сумма вклада во всех валютах — 26,6 тыс. рублей, она приходилась на вкладчиков старше 46 лет.
Нацбанк отмечает, что продолжился общий тренд на сокращение отзывных вкладов при увеличении безотзывных. Последние в национальной валюте за квартал прибавили 7,5%.
Кроме того, в II квартале увеличилось количество вкладчиков, которые досрочно расторгли договоры вкладов, при этом сократились объемы расторгнутых депозитов. По мнению регулятора, это говорит о преимущественном досрочном расторжении небольших вкладов.
По окончании срока продлили действие договоров вкладов во всех валютах на 1293,6 млн рублей в эквиваленте, это 40,3% от общего объема размещенных вкладов физлиц. По сравнению с предшествующим кварталом на 2785 стало больше вкладчиков, продливших действие договоров депозита.