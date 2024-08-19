Доллар подорожал после выходных

МИНСК, 19 авг — Sputnik. Юань и доллар стали дороже, российский рубль не изменился в цене, евро подешевел, следует из данных Белорусской валютно-фондовой биржи.
Юань продемонстрировал наибольший рост среди других валют в понедельник, он прибавил в стоимости 0,49%. Теперь 10 единиц оцениваются на бирже в 4,44 белорусских рубля.
Американская валюта подскочила на 0,18%, за один доллар просят 3,16 белорусских рубля.
Российская валюта не поменялась в цене, сто рублей по-прежнему готовы отдать за 3,55 белорусских рубля.
Евро после колебаний на прошлой неделе сдал позиции на 0,12%, одна единица установилась на отметке в 3,47 белорусских рубля.
В обменниках существенных изменений не произошло. Так, евро можно купить в банке за 3,48 белорусских рубля, сдать — за 3,44. А вот сотню российских рублей готовы отдать за 3,55 белорусских рубля, купить могут в среднем за 3,52. Средняя цена доллара в обменниках — 3,16 белорусских рубля, отдать его готовы за 3,15.