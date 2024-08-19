Доллар подорожал после выходных

В обменниках существенных изменений не произошло. Так, евро можно купить в банке за 3,48 белорусских рубля, сдать — за 3,44. А вот сотню российских рублей готовы отдать за 3,55 белорусских рубля, купить могут в среднем за 3,52. Средняя цена доллара в обменниках — 3,16 белорусских рубля, отдать его готовы за 3,15.