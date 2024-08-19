Волжский судостроительный завод требуют признать банкротом за долг в 35 млн

Между тем, как следует из картотеки арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, предметом спора питерской компании и предприятия из Волжского были займы, которые предоставлялись судостроительному заводу для строительства танкера по заказу ООО «Тринити Шиппинг». Судно было построено еще в 2020 году.