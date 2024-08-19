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Волжский судостроительный завод требуют признать банкротом за долг в 35 млн

Питерская компания требует банкротства АО «Волжский судостроительно-судоремонтный завод». Как сообщили V102.RU в арбитражном суде Волгоградской области, с заявлением о признании несостоятельным акционерного общества обратилось ООО «Селандиа Лайнз» из Санкт-Петербурга.

По состоянию на 17.07.2024 АО «Волжский судостроительно-судоремонтный завод», основной деятельностью является строительство кораблей, судов и плавучих конструкций, имеет задолженность перед ООО «Селандиа Лайнз» в размере 35 085 577 ₽

Этот долг подтвержден вступившим в законную силу решением арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но до настоящего времени задолженность не погашена, подчеркнули в арбитраже.

Первое судебное заседание назначено на 4 сентября.

Между тем, как следует из картотеки арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, предметом спора питерской компании и предприятия из Волжского были займы, которые предоставлялись судостроительному заводу для строительства танкера по заказу ООО «Тринити Шиппинг». Судно было построено еще в 2020 году.