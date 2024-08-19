Волгоградцев предупредили о сомнительной молочной продукции

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, в ходе очередной проверки специалисты ведомства выявили молочную продукцию, на этикетке которой в качестве производителя был указан «Мосальский молокозавод» (ИНН 4027137803; адреса производства: Республика Крым, г. Ялта, пгт Гаспра ул. Южнобережное шоссе, уч.5; Симферопольский район, с. Константиновка, ул. Урожайная, дом 5).