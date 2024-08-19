Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 636,7 тыс. кв.м общей площади, или 33,4% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 412,2 тыс. кв.м.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 674,5 тыс. кв.м общей площади жилья, или 35,4% от общего ввода по республике.
В Беларуси в январе-июле построили 20,3 тыс. новых квартир
19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в январе — июле 2024 года организациями всех форм собственности построено 20,3 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 1906,6 тыс. кв.м общей площади жилья, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 636,7 тыс. кв.м общей площади, или 33,4% от общего объема введенного жилья.