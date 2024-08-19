Средневзвешенный курс доллара на бирже составил 478,63 тенге

Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 19 августа 2024 года на 17:00 составил 478,63 тенге. По сравнению с данными на 17:00 16 августа (478,95 тенге за 1 доллар) нацвалюта к доллару укрепилась на 0,32 тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
По информации KASE, на торгах минимальный курс сложился на уровне 477,26 тенге за доллар, максимальный — 479,40 тенге, курс закрытия — 478,03 тенге. Объем торгов по американской валюте составил 207 млн 088 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 633. Средневзвешенный курс на 15:30 сложился на уровне 478,74 тенге. По данным kurs.kz, в обменных пунктах столицы максимальный курс продажи американской валюты на 17:11 составил 481 тенге, Алматы — 480,8 тенге.
Официальный курс Нацбанка на 19 августа составляет 478,91 тенге за 1 доллар. 20 августа, по действующему порядку определения официального курса, он составит 478,74 тенге за 1 доллар.