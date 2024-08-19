В Петербурге в 2025 году МРОТ составит более 28 тысяч рублей

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Петербурге определен в размере 28 750 рублей, что на 15% больше нынешнего уровня. Это означает, что на всех предприятиях и в организациях месячная заработная плата работника, полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего норму, не может быть ниже указанной суммы.