Управкомпании Волгоградской области оштрафовали на 33 млн рублей за нарушения

В Волгоградской области держат на особом контроле работу управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Причин тому немало, как и нарушений. Только за июль 2024 года по итогам рассмотрения возбужденных Госжилнадзором административных дел УК региона оштрафовали на 4,2 миллиона рублей. За полугодие управкомпании региона заработали более 390 штрафов на 33 миллиона.
По данным региональной ГЖИ, в июле коммунальщиками выписали 52 постановления. 11 из них отделались предупреждением, остальным РСО, УК, ТСЖ и их должностным лицам за нарушение лицензионных требований назначили 41 штраф на 4 миллиона 276 тысяч рублей.
Чаще всего управкомпании нарушают правила содержания и ремонта жилых домов. Также не обеспечивают жильцов качественными коммунальными услугами и не соблюдают законодательство об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.