Управкомпании Волгоградской области оштрафовали на 33 млн рублей за нарушения

В Волгоградской области держат на особом контроле работу управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Причин тому немало, как и нарушений. Только за июль 2024 года по итогам рассмотрения возбужденных Госжилнадзором административных дел УК региона оштрафовали на 4,2 миллиона рублей. За полугодие управкомпании региона заработали более 390 штрафов на 33 миллиона.