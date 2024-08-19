В Каракалпакстане планируют построить солнечные и ветряные электростанции с участием испанских инвесторов

В ходе своего визита в Каракалпакстан президент ознакомился с результатами и проектами развития региона, а также привлечения в него внутренних и иностранных инвестиций, сообщила пресс-служба главы государства.
Указывается, что за последние семь лет в Республике Каракалпакстан реализовано 6,7 тысячи проектов на сумму 17,8 триллиона сумов. В результате создано 56 тысяч рабочих мест. За этот период было экспортировано товаров на 2,8 миллиарда долларов.
В этом году в республике реализуется 470 проектов на общую сумму 874 миллиона долларов.
Сейчас в Каракалпакстане иностранными инвесторами и местными предпринимателями сформировано 124 проекта на общую сумму 9,5 миллиарда долларов.
Из них 10 проектов на сумму около 1,8 миллиарда долларов представили главе государства.
«В проекты инвестируют компании из таких стран, как Китай, Саудовская Аравия, Германия, Россия, Испания. Они охватывают энергетику, теплоснабжение, горнодобывающую и химическую промышленность, производство строительных материалов, сферу услуг и другие отрасли».
В частности, при участии испанских инвестиций планируется построить солнечные и ветряные электростанции в Караузякском районе. В сотрудничестве с Саудовской Аравией — улучшить систему централизованного теплоснабжения в городе Нукусе, а в партнерстве с немецкими инвесторами — реализовать проекты по переработке меди и производству кабелей в Нукусском районе.
Отмечается, что в результате реализации этих 124 проектов работу получат более 20 тысяч человек.