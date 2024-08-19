В Каракалпакстане планируют построить солнечные и ветряные электростанции с участием испанских инвесторов

В частности, при участии испанских инвестиций планируется построить солнечные и ветряные электростанции в Караузякском районе. В сотрудничестве с Саудовской Аравией — улучшить систему централизованного теплоснабжения в городе Нукусе, а в партнерстве с немецкими инвесторами — реализовать проекты по переработке меди и производству кабелей в Нукусском районе.