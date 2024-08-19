На Нововоронежской АЭС перенесли проверку системы оповещения

Проведение комплексной проверки готовности локальной системы оповещения Нововоронежской атомной электростанции, которая была запланирована на четверг, 22 августа, переносится на неопределенный срок. О дате и времени проведения проверки будет сообщено дополнительно, указали в пресс-службе АЭС. Проверку перенесли «в связи со складывающейся геополитической обстановкой, в целях сохранения спокойствия среди населения и во избежание панических настроений».
Ранее РИА «Воронеж» писало, что во вторник, 13 августа, жители воронежского микрорайона Шилово сообщили о звуках сирены. Сигнал было слышно, в частности, на улице Теплоэнергетиков. Соответствующее видео появилось в соцсетях. Автор указал, что тревожных сообщений от МЧС и правительства Воронежской области не поступало, поэтому звуки сирены, скорее всего, могли стать результатом проверки нового оборудования.