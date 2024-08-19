Более 200 опасных недостроев насчитали в Ленобласти

В Ленинградской области находится более 200 травмоопасных недостроев, включенных в региональный реестр по управлению госимуществом. Почти половина объектов находится в частной собственности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
— Нужно либо достроить, либо произвести демонтаж незавершенных объектов. Также предстоит пообщаться с частными собственниками и дать предложения по всем бесхозным объектам, — поручил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на совещании в правительстве региона.
Кроме того, о судьбе 55 недостроенных объектах, находящихся в собственности областного правительства, уже известно: 38 достроят, 17 снесут. До сих пор ведется обсуждение 43 объектов, решение по которым еще не принято.