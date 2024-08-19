Проезд в общественном транспорте Сочи станет дороже с 20 августа

С 20 августа в Сочи подорожает проезд на маршрутах по регулируемому тарифу. Цена билета составит 40 рублей.
«Повышение тарифа связано с ростом себестоимости перевозок, а именно, подорожанием топлива, ГСМ, запасных частей, увеличением затрат на техническое обслуживание, ремонт подвижного состава, а также повышения заработной платы водительскому составу», — рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Сочи.
Стоимость проезда повысится на 81 маршруте общественного транспорта: 2с, 12, 16, 17, 18, 23, 36, 86, 102, 105, 120, 121, 163, 105а, 105э, 105с, 2 м, 87, 127, 128, 129, 130, 131, 136, 137, 138, 49, 140, 535, 550, 555, 535э, 101, 104, 7, 77П, 80П, 90с, 509, 532, 533, 554, 557, 559, 560, 15с, 20с, 29с, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 79, 119, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 169, 170, 539, 551, 552, 556, 571.