Проезд в общественном транспорте Сочи станет дороже с 20 августа

«Повышение тарифа связано с ростом себестоимости перевозок, а именно, подорожанием топлива, ГСМ, запасных частей, увеличением затрат на техническое обслуживание, ремонт подвижного состава, а также повышения заработной платы водительскому составу», — рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Сочи.