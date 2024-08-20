В Прикамье могут дополнительно выделить 2 млрд рублей на нужды здравоохранения

По данным пресс-службы, в 2024 году выделят 2,8 млрд руб. на повышение фонда оплаты труда работникам бюджетной сферы (воспитателям детских садов, учителям и преподавателям колледжей). Кроме этого, на ближайшую «трехлетку» планируется дополнительно выделить 2 млрд руб. на закупку лекарственных препаратов, увеличение числа исследований и лучевой терапии, выплаты молодым врачам и другие нужды здравоохранения.